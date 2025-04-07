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رئيس الوزراء: جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة

سياسة

2025-04-07 | 12:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس الوزراء: جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة
1,792 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق، اليوم الاثنين، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق".
وبارك رئيس الوزراء "إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات"، مشدداً على "ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى".
وأكد أن "الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات"، مشدداً "على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية".
وأكد على ضرورة أن "يهتم المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل"، لافتا الى انه " في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب".
وتابع "في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص"، موضحا ان "الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح".
واكد ان "العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات"، موضحا ان "العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة".
ولفت الى ان "المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة"، مشددا على "ضرورة "ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية".
واكد ان "هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي".
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