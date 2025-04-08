زيباري: التقرير حول استعداد الفصائل العراقية نزع سلاحها غير صادق

وقال في تغريدة على "اكس"، وتابعتها ، ان "تقرير و كالة رويترز المعتبرة حول استعداد عدد من الفصائل العراقية المسلحة نزع سلاحها و اندماجها بالأجهزة الامنية تقرير غير صادق و غير صحيح".وتابع: "يظهر بان مراسلو الوكالة انخدعوا بتسريب مسؤول من الحكومة باحث عن و النجومية و خبير في التزلف".