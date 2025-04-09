الحكيم يصل صلاح الدين للقاء عدد من المسؤولين

– سياسة



وصل رئيس تيار الحكمة الى ، اليوم الأربعاء، للقاء عدد من المسؤولين في المحافظة.

وقال التيار في بيان ورد لـ ، إن "الحكيم وصل لإجراء زيارة رسمية والتقى المحافظ بدر محمود ونائبيه وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة".

