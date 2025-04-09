مجلس الوزراء يصوت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان صوت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، وذلك خلال جلسته التي انعقدت صباح اليوم لاستكمال أعمال المجلس ومقرراته.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء 9 نيسان/ ابريل 2025، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس لاستكمال أعمال المجلس ومقرراته، بحسب بيان رسمي ورد للسومرية نيوز.