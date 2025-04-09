تحديد "مبكر" لموعد الانتخابات.. السوداني يقطع نزاع "حكومة الطوارئ والتأجيل"

وفي الجلسة الصباحية التي عقدها اليوم استكمالا لاعمال جلستي ليوم امس واللتان عقدتا لتعويض الجلسة الفائتة في العيد، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.وبهذا التصويت المباغت والمبكر، يبدو ان قطع النزاع بشأن "تشكيل حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات"، والتي قادت زعيم دولة القانون ، والاطار التنسيقي، الى عقد اجتماع وإصدار بيانات تحذر من "تقسيم العراق" في حال تأجيل الانتخابات.وتسربت الى وسائل الاعلام خلال الأيام الماضية، مقترح عن "تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات"، وهو ما تسبب برد فعل سياسي قوي، في محاولة لاتهام حكومة بأنها "تنوي تأجيل الانتخابات" لاطالة امد بقاء السوداني رئيسا للوزراء، لكن في الخطوة المباغتة اليوم من السوداني، قطع النزاع والاتهامات ومحاولات "المزايدات السياسية".وينص القانون على ان يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يومًا، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جدًا وقبل 7 اشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون "سابقة من نوعها"، في محاولة لقطع الطريق على اية إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.