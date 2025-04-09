حسين عرب لـ السومرية: غدا سأقدم استقالتي من مجلس النواب

– سياسة



كشف عضو ، اليوم الأربعاء، عن تقديم استقالته من عضوية البرلمان يوم غد الخميس.





وقال عرب في حديث لـ ، إن "يوم غد الخميس سيشهد تقديم استقالتي من عضوية العراقي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.