مجلس النواب يقرر عقد جلسة يوم غد الخميس لمناقشة مطالب التربويين

السومرية نيوز – سياسة



قرر ، اليوم الأربعاء 9 نيسان/ ابريل 2025، عقد جلسة يوم غد الخميس لمناقشة مطالب التربويين.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول اعمال جلسة يوم غد الخميس المخصصة لمناقشة مطالب التربويين.



الجدول ادناه: