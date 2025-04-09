السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية معالجة ملف النازحين

أكد رئيس تحالف العزم ورئيس تيار الحكمة الوطني ، أهمية دعم جهود الدولة في معالجة ملف النازحين.

وقال تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى ، اليوم الأربعاء، في مدينة ، سماحة ، رئيس تيار الحكمة الوطني، وسط حضور واسع من شيوخ العشائر والوجهاء وعلماء الدين، وعدد من الأكاديميين والنخب الشبابية والاجتماعية من أبناء المدينة".

وجرى خلال اللقاء "التباحث في تطورات المشهد السياسي، وسبل تنسيق المواقف الوطنية بما يضمن الحفاظ على استقرار ووحدته، والتأكيد على أهمية الخطاب المعتدل والجامع في مواجهة التحديات الراهنة".



كما تناول اللقاء "دور مدينة في التاريخ العراقي، ومكانتها الدينية والثقافية، وأهمية الحفاظ على هويتها الجامعة الراسخة، ورفض أي محاولات لتمزيق نسيجها الاجتماعي أو توظيف خصوصيتها لأغراض طائفية أو سياسية".



وشدّد الجانبان على "أهمية دعم جهود الدولة في معالجة ملف النازحين، وضرورة إعادتهم إلى مناطقهم بشكل آمن وكريم، باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً لا يقبل التأجيل".