ونشر العديد من المدونين صورا لقبر بقبة زرقاء مع سؤال بـ"هل تعلم ان قبر ميشيل عفلق في بغداد"؟، مع مطالبات بضرورة ازالته وتحويل مساحته الى مبنى استثماري من نوع ما او دار للمسنين، خصوصا وان قيمة ارضه التجارية كبيرة جدا خصوصا وانه يقع في .وميشيل عفلق هو مفكر واديب سوري قومي، ولد في ، لكن حياته شهدت الكثير من المحطات السياسية التي واجه فيها ملاحقات واختلافات مع قادة البعث في ، حتى جاء الى عام 1968 ثم تنقل بينها وبين ، قبل ان يتوفى في حيث نقل الى لاجراء عملية جراحية في القلب نتيجة تدهور حالته الصحية، وذلك عام 1989 أي بعد عام من انتهاء حرب وايران، وكان حينها عفلق امينا عاما لحزب البعث العراقي، كمنصب شرفي غير مؤثر حينها، وفقا لما تقول الآراء التاريخية، خصوصا وان أفكار عفلق لا تتطابق مع البعث العراقي.وتتضارب الروايات بين من يقول ان حكومة نقلت جثمان عفلق حينها الى ، لتقيم له هذا القبر ذو القبة الزرقاء بالحديقة الغربية لمقر القيادة القومية لحزب البعث، وبين من يقول ان هذا القبر رمزي بالأساس وان عفلق دفن في .وفي عام 2003 تداولت تقارير ان القوات الامريكية والسلطات العراقية قامت بتسوية قبر ميشيل عفلق في الأرض، لكن المعلومات من الواقع فضلا عن صور كوكل تؤكد ان القبر ما زال موجودًا.واكثر من مايثير الجدل، هو ان قبره يحتوي على قبة زرقاء، على الطريقة الإسلامية التي غالبا ما توضع للصالحين او لمن لهم صلة دينية على الأقل كرجال الدين، في حين ان عفلق مسيحي اساسًا كما انه قومي وليس اسلاميًا، لكن ادعى حينها ان عفلق اعتنق ، وهذا ما دفعه لبناء قبر بقبة زرقاء له على مايبدو.