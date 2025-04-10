بعد رفعها.. البرلمان يستأنف عقد جلسته المخصصة لمناقشة مطالب التربويين

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب استأنف جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس محسن المندلاوي".وفي وقت سابق، قرر ، رفع جلسته المخصصة لمناقشة مطالب التربويين.