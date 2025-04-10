السيد الصدر يعلن افتتاح معرض مقتنيات والده - عاجل

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى ، اليوم الخميس، افتتاح معرض مقتنيات والده لمدة ثلاثة أيام.





جاء ذلك بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، وكما أدناه: