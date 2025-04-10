الفياض يتحدث عن "يوم جديد" في تاريخ الحشد الشعبي

وقال الفياض، في كلمة خلال حفل تكريم ضباط الهيئة، "اليوم لا أعتبره احتفالًا بتكريم ضباط الحشد، وإنما هو يوم جديد في تاريخ الحشد"، مشيراً إلى أن "الشهيد سليماني أضاف من روحه للحشد الشعبي والشهيد المهندس وضع روحه ودمه بهذا الحشد".وأضاف "قانون الذي سيشرع قريبا يمثل خطوة جديدة في إعادة تأسيس على سياقات جديدة تكرس وجود الهيئة وتضعها في موقع الالتزام والمسؤولية"، لافتاً إلى أن "القانون المعروض في البرلمان يتضمن بناء اكاديمية للحشد تضم كليات عسكرية وفنية والقيادة والاركان والعلوم الإنسانية".وتابع الفياض: "الأعداء عملوا على تصنيف الحشد بانه قوات مختلفة لكن هذا غير صحيح ونحن قوات رسمية ونعمل بتوجيهات القائد العام".