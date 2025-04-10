السوداني وطالباني يؤكدان على دعم القوى الوطنية لخطوات الحكومة

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الخميس، رئيس بافل ، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد والتأكيد على دعم جميع القوى الوطنية لخطوات الحكومة في تطوير وتحقيق التنمية الشاملة".

وأشار إلى "أولوية تحقيق تطلعات المواطنين من خلال استكمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وأهمية الدور الخدمي الذي تؤديه المؤسسات التنفيذية في عموم مناطق العراق".