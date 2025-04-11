المفوضية تحدد موعد تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم الراغبة الاشتراك بالانتخابات

– محليحددت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، موعد تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالاشتراك بالانتخابات.وقالت المفوضية في كتاب ورد لـ ، انه "استنادا الى هامش رئيس الادارة الانتخابية بتاريخ 10 نيسان الحالي ولاحقاً بكتاب والمالية بخصوص موعد تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالاشتراك في انتخابات 2025، تنسب:يكون موعد تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالاشتراك في الانتخابات من تاريخ 15 نيسان 2025 لغاية 4/ ايار/2025، تماشياً مع موعد اجراء الانتخابات النيابية".