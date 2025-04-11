الخارجية توضح حول قوائمَ أسماءِ المرشَّحينَ لمنصبِ السفير

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تُؤكِّد وزارةُ الخارجيَّة أنَّ عمليَّةَ اختيارِ سفراءَ جُدُدٍ من الكوادرِ الدبلوماسيَّةِ المؤهَّلة تحظى باهتمامٍ بالغٍ من قبلِ الوزارة، في ظلِّ النقصِ الكبيرِ الحاصلِ في هذا المنصب".وشدِّدت الوزارةُ على أنَّ "هذه العمليَّة تُجرى وفقَ آليَّاتٍ دقيقةٍ وموضوعيَّة، وبما يتوافقُ تمامًا مع قانونِ الخدمةِ الخارجيَّةِ والسياساتِ المعتمدة، مع الحرصِ على اختيارِ الكفاءاتِ التي تُمثِّلُ العراقَ تمثيلًا لائقًا في المحافلِ الدوليَّة".ونفت الوزارةُ، بحسب البيان، "صِحَّةَ ما يتمُّ تداوُلُهُ في بعضِ وسائلِ الإعلام أو عبرَ منصَّاتِ التواصلِ الاجتماعيّ من قوائمَ مزعومةٍ بأسماءِ مرشَّحينَ لمنصبِ السفير"، مؤكِّدةً أنَّ "مثلَ هذه المعلوماتِ لا أساسَ لها من الصحَّة، وأنَّ الإعلانَ عن هذا الموضوع، عند إنجازه، سيتمُّ عبر القنواتِ الرسميَّةِ للوزارة فقط".