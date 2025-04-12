السوداني يصل الى مدينة أربيل

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، الأخير "الى في إقليم "، دون المزيد من التفاصيل.وبحسب مصادر حكومية، فان رئيس حكومة ، سيستقبل اليوم السبت 12 نيسان (أبريل) في تمام الساعة 11:00 صباحاً، رئيس ، لدى وصوله إلى .