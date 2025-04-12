حزب الدعوة الاسلامية يُعيد انتخاب نوري المالكي اميناً عاماً للحزب

وبحسب مصادر سياسية تحدثت للسومرية نيوز، فان " الاسلامية خلال المؤتمر التاسع عشر اعاد انتخاب اميناً عاماً للحزب".انضم عام 1970 إلى حزب الدعوة الإسلامي المعارض، وهو أقدم حزب شيعي في ، وخلال سنوات نضاله السياسي تعرض للاعتقال والمطاردة من طرف "نظام " إلى أن غادر العراق عام 1979 بعد أن صدر عليه حكم بالإعدام.