الجمعة المقبلة.. الصدريون يتسلمون تعليمات صلاة موحدة وتظاهرة "غاضبة"

وبحسب وثيقة الاعمام الصادرة عن الاشراف العام على صلاة الجمعة، فإنه "تقرر ان تكون صلاة الجمعة موحدة في كل محافظة على ان تكون في صلاتين بجانبي ، للخروج بتظاهرة سلمية غاضبة تنديدا بالعدوان الصهيو امريكي على غزة وأهلها".وكان قد دعا يوم امس الى تظاهرة سلمية غاضبة يوم الجمعة في كل مكان صلاة جمعة تنديدا بالعدوان على غزة، مع رفع العلم العراقي والفلسطيني، وحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي، ولبس الاكفان.