استحداث محافظة حلبجة وقانون التربية.. تفاصيل جلسة مجلس النواب غداً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"النوجة".. تُعيد إحياء تقاليد الصيد النادرة في العراق
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522294-638801247863665490.jpg
استحداث محافظة حلبجة وقانون التربية.. تفاصيل جلسة مجلس النواب غداً
سياسة
2025-04-13 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
1,129 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
من المقرر، أن يستهل
مجلس النواب
جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول، غداً الإثنين، بالتصويت على استحداث محافظة
حلبجة
، فيما تمضي
اللجنة القانونية
النيابية بتعديل
قانون مجلس النواب
المُشرع عام 2018.
ونشرت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب
، جدول أعمال الجلسة التي ستعقد والذي تضمن في فقرته الأولى، التصويت على
مشروع قانون
استحداث محافظة
حلبجة
في جمهورية
العراق
، فيما جاء في الفقرة الثانية، التصويت على مقترح
قانون التعديل الأول
لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم " 20" لسنة 2020.
وستشهد الجلسة أيضاً، مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح
قانون حماية
وتحسين البيئة، وتليه مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الموقع في 28 تموز 1994 بشأن تنفيذ الجزء
الحادي عشر
من اتفاقية
الأمم المتحدة
لقانون البحار.
ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون
وزارة التربية
، المقدم من لجنة التربية، فضلاً عن مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح تعديل
قانون مجلس النواب
وتشكيلاته رقم " 13" لسنة 2018.
وبشأن هذا التعديل، أوضح عضو
اللجنة القانونية
محمد الخفاجي
، أن القانون يتضمن فقرات عديدة تنظم هيكلية المجلس، وآليات العمل الرقابي والتشريعي، وطبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية، فضلاً عن تفاصيل النظام الداخلي كآلية إدارة الجلسات وتحقيق النصاب القانوني.
وأضاف
الخفاجي
، أن
المحكمة الاتحادية
سبق أن أقرَّت بعدم دستورية بعض المواد منذ إقرار القانون، وهو ما استوجب الشروع بتعديلات قانونية تتضمن حذف تلك الفقرات أو إعادة صياغتها بما ينسجم مع الدستور والتعليمات النافذة، من أجل تفادي الطعن بها مستقبلاً.
وبيّن الخفاجي أن التعديل يركز أيضاً على تقوية الدور الرقابي للنائب، نظراً لما يعانيه هذا الدور من تشتت في الأدوات والآليات، مشيراً إلى أن أحد محاور التعديل المهمة تتعلق بتنظيم عمل المعارضة النيابية، باعتبارها ركيزة أساسية في النظم البرلمانية الديمقراطية.
ولفت الخفاجي، إلى أن القانون وصل إلى مرحلة القراءة الثانية، ومن المقرر أن تستلم اللجنة الملاحظات والمقترحات من النواب لصياغته بالشكل النهائي، ثم يُعرض لاحقاً للتصويت في جلسات البرلمان المقبلة.
ونوه الخفاجي، بعدم وجود اعتراضات تُذكر على مشروع القانون حتى الآن، مما يعزز فرص تمريره خلال الدورة النيابية الحالية، خاصة في ظل دعم عدد كبير من الكتل لتعديلاته الجوهرية المتعلقة بالرقابة والعمل النيابي.
وفي السياق ذاته، أوضح عضو لجنة التربية النيابية،
طعمة اللهيبي
، أن "اللجنة بصدد طرح تعديل جديد خلال الجلسات المقبلة يتعلق بتنظيم الخدمة في المناطق الريفية، بما يمنح العاملين هناك امتيازات تتناسب مع طبيعة العمل، مشيراً إلى أن الكثير من التربويين يواجهون تحديات كبيرة دون أن يقابلها دعم كافٍ".
وأشار اللهيبي إلى أن اللجنة طالبت أيضاً بمراجعة التخصيصات الخاصة بالخدمة المهنية، مؤكداً أن الواقع الحالي يتطلب إعادة نظر لتعزيز الاستقرار الوظيفي للتربويي، مشدداً على أهمية اعتماد الخدمة المهنية كأحد المعايير الأساسية في التقييم والترفيع، لافتاً إلى استمرار اللجنة في متابعة المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيقها وفق الأطر التشريعية.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مجلس النواب يضيف فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الإثنين
03:10 | 2025-04-12
جدول أعمال جلسة مجلس النواب غدا
15:52 | 2025-03-24
تضمنت قراءة قانون الموازنة.. مجلس النواب يرفع جلسته
10:24 | 2025-01-13
مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة
08:22 | 2025-02-02
جلسة
مجلس النواب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما هي العطلة الرسمية التي تنتظر العراقيين؟
محليات
39.03%
02:53 | 2025-04-12
ما هي العطلة الرسمية التي تنتظر العراقيين؟
02:53 | 2025-04-12
هل عطلت التربية دوام المدارس غداً
محليات
23.18%
13:31 | 2025-04-12
هل عطلت التربية دوام المدارس غداً
13:31 | 2025-04-12
الأجواء الشتوية لا ترغب بالرحيل.. زخات مطر شديدة وحرارة تصل للانجماد
محليات
19.49%
02:05 | 2025-04-12
الأجواء الشتوية لا ترغب بالرحيل.. زخات مطر شديدة وحرارة تصل للانجماد
02:05 | 2025-04-12
"الواي فاي" ينتهي في العراق
محليات
18.29%
07:00 | 2025-04-12
"الواي فاي" ينتهي في العراق
07:00 | 2025-04-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-13
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-13
عشرين
المفاوضات الإيرانية - الامريكية.. العراق ينتظر الحـ رب أو السلام - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-12
عشرين
المفاوضات الإيرانية - الامريكية.. العراق ينتظر الحـ رب أو السلام - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-13
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-13
عشرين
المفاوضات الإيرانية - الامريكية.. العراق ينتظر الحـ رب أو السلام - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-12
عشرين
المفاوضات الإيرانية - الامريكية.. العراق ينتظر الحـ رب أو السلام - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
اخترنا لك
سمعان بديلا لتوران في رئاسة الجبهة التركمانية
06:40 | 2025-04-13
نفوذ الفصائل لم تعد أولوية وترامب لا يريد سوى "شيء واحد".. تقييم أسباب "جنوح ترامب للسلم"
04:49 | 2025-04-13
العراق ممنوع من دولاره.. من يد الفيدرالي الى جيب البنوك الاردنية
03:26 | 2025-04-13
رئيس الجبهة التركمانية حسن توران يعلن استقالته من رئاسة الجبهة (وثيقة)
03:24 | 2025-04-13
برلمانيات إيرانيات في العراق لتوسيع العلاقات مع "سيدات الاعمال العراقيات"
03:15 | 2025-04-13
الجمعة المقبلة.. الصدريون يتسلمون تعليمات صلاة موحدة وتظاهرة "غاضبة"
02:51 | 2025-04-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.