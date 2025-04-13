نفوذ الفصائل لم تعد أولوية وترامب لا يريد سوى "شيء واحد".. تقييم أسباب "جنوح ترامب للسلم"

وبحسب تقارير إسرائيلية وامريكية، نقلت عن عدة خبراء فإن هناك عدة أسباب تجعل تتجنب الخيار العسكري في هذه المرحلة، وفي مقدمتها الوضع في الأسواق المالية بعد زيادة الرسوم الأميركية، فأي هجوم على في هذه المرحلة من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى انهيار الأسواق، فضلا عن ان أسعار النفط قد ترتفع بشكل كبير في حال التدخل العسكري وهذا ما لا يريده الان".ويشير الخبراء الى ان ترامب لم يضع شروطا مستحيلة، بل ركز على مطلب منع من الحصول على الأسلحة النووية، كما انه لم يتطرق إلى قضية الأسلحة التقليدية والصواريخ، وأن قضية النفوذ الإيراني في المنطقة لم تعد ملحة كما كانت في الماضي، فالنفوذ ضعف نسبيا بعد سقوط النظام في والحرب الإسرائيلية في ، ولم يتبق سوى قضية .ويؤكد المختصون انه "لم يتبق سوى الظروف الاقتصادية التي لم يتم التصريح بها علناً، وعلى رأسها تفضيل الشركات الأميركية للاستثمار في خاصة في ظل المواد الخام والبنية التحتية التي تمتلكها".ويوضح المختصون ان شنت هجمات على الحوثيين في اليمن منذ شهر دون أن تنجح في إخضاعهم، لذلك فان الجانب الاقتصادي قد يكون فعالا اكثر، فيمكن دخول الشركات الامريكية الى ايران لتطوير حقل الجنوبي، وهو الجزء الشمالي من حقل الغاز الذي تتقاسمه إيران مع قطر، والذي يصدر 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا".كما تواجه صعوبات جمة، وقد ينقذها بيع 100 طائرة لإيران، كما تمتلك إيران كميات كبيرة من الزنك والنحاس والحديد والألمنيوم والرصاص واليورانيوم والذهب، وهي جميعها تهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى احتياطياتها من المعادن النادرة".