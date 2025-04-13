البنك العربي يؤكد للسوداني استعداده لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن الأخير "استقبل اليوم، وفد برئاسة صبيح المصري رئيس البنك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، بمناسبة قرب افتتاح فرع البنك (المصرف العربي/ العراق) في العاصمة ".وجرت، خلال اللقاء، "مناقشة تعزيز التعاون بين والبنك في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة".وأكد أن "البنك العربي كان متواجداً في العراق بشكل مباشر منذ ما يقارب ثمانين عاماً، موضحاً أن عودته الآن مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده البلد حالياً".‏‎وأشار رئيس إلى "أهمية ألَّا يقتصر نشاط المصرف على تقديم الخدمات المالية، وإنما يسهم في عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلد، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد، بما يعزز النشاط المصرفي العربي والأجنبي، خدمةً للاقتصاد العراقي وتنميته".من جانبه، أبدى وفد المصرف "الاستعداد لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية وتوسيع نشاطاتهم المصرفية، بالشكل الذي سيسهم في خلق فرص العمل وتنشيط القطاع الاقتصادي".