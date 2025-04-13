السوداني يؤكد لوفد من الكونغرس: نرحب بمساعي التهدئة وندعم الحوارات لانهاء التوتر

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس ، استقبل اليوم، عددا من أعضاء الأمريكي، حيث جرى التباحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".وأكد "اهمية العلاقات الستراتيجية مع التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، مشيراً إلى ترحيب الحكومة بكل مساعي تثبيت التهدئة في المنطقة، ودعم للقاءات والحوارات الرامية لإنهاء التوتر، وفرض الأمن والاستقرار".وشدد على ان "العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والاصلاحات والاستحقاقات، واهمها اجراء الانتخابات التشريعية التي ستؤكد التزام الشعب العراقي بجميع اطيافه بالمسار الديمقراطي".من جانبهم أشار أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهم بومغارتنر عن الحزب الجمهوري وآدم ، وجورج وايتسايدز، ووزلي بيل، وسارة جيكوبز عن الحزب الديمقراطي إلى "اهمية العلاقة مع العراق بوصفه شريكاً مهماً في الشرق الاوسط، مشيدين بما لمسوه في هذه الزيارة من نجاحات حققتها في التنمية والبناء والاعمار وفي مختلف المجالات".