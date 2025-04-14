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البرلمان يضيف فقرتين تخص المعلمين وتلعفر على جلسة اليوم

سياسة

2025-04-14 | 08:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
البرلمان يضيف فقرتين تخص المعلمين وتلعفر على جلسة اليوم
2,105 شوهد

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على بإضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين على جدول اعمال جلسة اليوم.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على إضافة فقرة (القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018) على جدول اعمال جلسة اليوم".
وأشارت الى ان "مجلس النواب صوت ايضاً على اضافة فقرة (القراءة الاولى لمقترح قانون استحداث محافظة تلعفر)".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (6) للـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الرابعة، الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 178 نائب".
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