وزير الخارجية الإيراني لنظيره العراقي: الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا ستُعقد في روما

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس وزير الخارجية ، تلقى اتصالًا هاتفيًا من ، ، أطلعه خلاله على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية – الأمريكية التي جرت في العاصمة العُمانية مسقط".وبيّن عراقجي- بحسب البيان- أن "المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي سارت بشكل جيد"، مشيرًا إلى، "مناقشة المشروع النووي"، مؤكدًا، أن "الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد قريبًا في العاصمة الإيطالية ، برعاية سلطنة عُمان أيضًا".وتابع البيان، أن " حسين من جهته، أعرب عن ارتياحه لمسار الحوار القائم، مثمنًا الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تسهيل المفاوضات"، مؤكدًا، "دعم لأي جهد يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".ووجه عراقجي "دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار دعم الحوار الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين".