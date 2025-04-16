العراق يعلن تضامنه مع الأردن: أمنُ المملكة لا يتجزأ من أمن المنطقة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " نؤكِّدُ وقوفَ العراقِ الثابتَ إلى جانبِ المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ في مواجهةِ أيِّ تحدّياتٍ تَمسُّ أمنَها واستقرارَها، فإنَّه يرى في استقرارِ الأردنِّ دِعامةً أساسيّةً لتحقيقِ التوازنِ والازدهارِ في المنطقة".وتابع، انه " يُجدِّدُ العراقُ التزامَهُ الراسخَ بتعزيزِ أواصرِ التعاونِ الأخويِّ مع المملكةِ الأردنيّة، ودَعمِ الجهودِ كافةً الراميةِ إلى صونِ الأمنِ والاستقرار، وذلك انسجاماً مع مبادئِ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ والشرعيّةِ الدوليّة".وتشدِّدُت الوزارةُ على أنَّ "أمنَ المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ يُعَدُّ جزءاً لا يتجزَّأُ من أمنِ المنطقة، داعيةً المجتمعَ الدوليَّ إلى اتخاذِ مواقفَ فاعلةٍ في مواجهةِ أيِّ محاولاتٍ تهدفُ إلى الإخلالِ بالاستقرار".