السوداني يكشف موقفه من الترشح للانتخابات المقبلة

وقال خلال ملتقى التاسع، وتابعته : " سأرشح للانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي".واكد، أن "التحالفات سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة"، مردفا ان "الانتخابات فرصة لدعم مشروع إصلاحي للعراق".