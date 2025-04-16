الغزي يتابع من مطار بغداد تحضيرات القمة العربية

اجرى الأمين العام لمجلس الوزراء ، جولة ميدانية داخل لمتابعة تحضيرات مؤتمر .

وجاء في بيان، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء يعقد اجتماعا ويجري جولة ميدانية داخل لمتابعة التحضيرات الفنية واللوجستية لمؤتمر فضلا عن مراجعة عمليات التأهيل لمنظومات الاتصالات والأمن والسلامة".

ومن المقرر أن تحتضن في 17 أيار 2025 مؤتمر القمة العربية، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل وستشهد مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.