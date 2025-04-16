هولندا تطلع العراق على تقرير يخص قصف تسبب بضحايا مدنيين

وقالت الخارجية في بيان، "تلقى نائب وزير الخارجية ، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الهولندي بريكلمانس".

وأضاف البيان "خلال الاتصال، أطلع الوزير الهولندي حسين على مضامين التقرير المقدَّم إلى البرلمان الهولندي بشأن الغارات الجوية التي نفّذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الهولندي ضد مواقع لتنظيم في عام 2015، والتي أدّت إلى وقوع ضحايا من المدنيين".



وأوضح بريكلمانس أن "التقريرالصادر عن لجنة خاصة، أوصى بتقديم تعويض للمدينة المتضرّرة من خلال تنفيذ مشاريع خدمية"، مشيراً إلى استعداد الحكومة الهولندية لدراسة بعض المقترحات المتعلقة بمشاريع جديدة، وطلب من الوزير المساهمة في تقديم أفكار بهذا الشأن.



وفي جانب آخر تناول الجانبان عمل بعثة حلف في ، حيث أعربا عن تقديرهما لدور البعثة في مجال التدريب والتعاون المثمر مع .



كما تطرّق الجانبان إلى المباحثات الجارية بين وإيران، وأعربا عن دعمهما لهذه الحوارات، متمنّيْن لها النجاح بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.