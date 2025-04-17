السوداني يتسلم دعوة رسمية من أردوغان لحضور اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز، فان أكد تلبية الدعوة، مشيراً إلى حرص الحكومة على إدامة زخم العلاقة مع ، التي تشهد تنامياً على مختلف الصعد والمستويات.ووجّه السوداني، بتهيئة الملفات المشتركة التي تشمل مجالات الأمن، والمياه، والصناعة، والصناعات الحربية، والطاقة، والنقل، والتجارة، والتعليم العالي وملفات أخرى، من أجل أن تكون المخرجات متكاملة وبما يعزز التعاون ويحقق المصالح العليا للبلدين، بحسب البيان.