العراق يتسلّم رسالة شكر من لبنان.. لهذا السبب

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن الأخير "استقبل اليوم، النائب اللبناني قبلان قبلان الذي سلم رسالة من رئيس اللبناني ، تضمنت التعبير عن شكره العراقَ لمواقفه ودوره في دعم الشعب اللبناني".واكد السوداني "أهمية تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشدداً على الالتزام بدعم سيادة ووحدة أراضيه، والعمل على توحيد الجهود والتنسيق بشأن إطلاق عملية إعادة إعمار مناطقه وتعزيز أمنه واستقراره".من جانبه، أكد قبلان "اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع ، مثمناً دوره في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، فضلاً عن دور العراق الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة".