هوشيار زيباري يوجه نصيحة لأحمد الشرع

وقال في ندوة بالملتقى الدولي بمدينة ، وتابعته إن "الكرد في يعتزموا أن يصبحوا حجر زاوية في صنع القرار في البلاد وعاصمتها دمشق"، مبيناً أن "تراجع قبضة الرئيس السوري السابق الأسد في بمثابة سياسي".

ودعا "الرئيس السوري أحمد الشرع إلى توسيع خطواته بعد نصف قرن من الهيمنة والقمع"، لافتاً إلى أن "إعلان الاتفاق بين الجنرال والرئيس السوري أحمد الشرع تضمّن للمرة الأولى اعترافاً من النظام السوري بالكرد وهذا يعد مكسباً".

وأضاف وزير الخارجية الأسبق: "نؤيّد جميع مطالب الكرد في سوريا، لكن بشرط أن تكون واقعية ومعقولة، وضمن وحدة التراب الوطني السوري، مع ضمان حقوقهم الثقافية واللغوية والاقتصادية، وأيضاً ضمن إطار ".