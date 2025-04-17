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الرئاسة السورية تكشف تفاصيل لقاء السوداني والشرع
سياسة
2025-04-17 | 16:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,246 شوهد
كشفت الرئاسة السورية، مساء الخميس، تفاصيل اللقاء الذي جمع
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قطر.
وقالت الرئاسة السورية "
بوساطة كريمة من
دولة قطر
الشقيقة، عقد في العاصمة القطرية
الدوحة
لقاء رسمي بين السيد الرئيس أحمد الشرع، ودولة
رئيس الوزراء
العراقي
السيد محمد شياع السوداني
، بحضور ورعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
، أمير دولة قطر".
وتناول اللقاء بحسب البيان "العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية
العراق
الشقيق، في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين".
وشدد الشرع والسوداني، على "ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كل أشكال التدخل الخارجي"، مؤكدين أن "أمن واستقرار
سوريا
والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل".
كما تطرق اللقاء إلى "ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة".
وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الجانبان "آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الإستراتيجية للبلدين".
وعبّر الشرع عن "شكره وامتنانه لدولة قطر الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد
آل ثاني
على جهوده في تسهيل عقد هذا اللقاء الأخوي، الذي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الحوار العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية".
وأكدت الرئاسة السورية أن "هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".
وكان مصدر مسؤول مقرب من
الحكومة العراقية
كشف، اليوم الخميس، عن زيارة سريعة أجراها رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
الى دولة قطر، التقى خلالها بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع.
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