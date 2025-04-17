الرئاسة السورية تكشف تفاصيل لقاء السوداني والشرع

كشفت الرئاسة السورية، مساء الخميس، تفاصيل اللقاء الذي جمع والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قطر.

وقالت الرئاسة السورية " بوساطة كريمة من الشقيقة، عقد في العاصمة القطرية لقاء رسمي بين السيد الرئيس أحمد الشرع، ودولة العراقي ، بحضور ورعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ ، أمير دولة قطر".

وتناول اللقاء بحسب البيان "العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الشقيق، في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين".



وشدد الشرع والسوداني، على "ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كل أشكال التدخل الخارجي"، مؤكدين أن "أمن واستقرار والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل".



كما تطرق اللقاء إلى "ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة".



وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الجانبان "آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الإستراتيجية للبلدين".

وعبّر الشرع عن "شكره وامتنانه لدولة قطر الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ على جهوده في تسهيل عقد هذا اللقاء الأخوي، الذي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الحوار العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية".



وأكدت الرئاسة السورية أن "هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

وكان مصدر مسؤول مقرب من كشف، اليوم الخميس، عن زيارة سريعة أجراها رئيس الى دولة قطر، التقى خلالها بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع.