الدلفي: ندعم خطوات السوداني وأولها توجيه دعوة للشرع للمشاركة في القمة

وقال الدلفي في بيان ورد لـ ، إنه "في الوقت تشهد فيها المنطقة وخاصة ما يجري في أحداث متسارعة وبالتزامن مع الاستعدادات المكثفة في العاصمة عبر إجراءات أمنية وفنية ولوجستية لاستضافة العادية، فأننا ندعم خطوات ، وأولها توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة، وكذلك لقائه الشرع وأمير البلاد الشيخ في العاصمة القطرية يوم أمس".واعتبر الدلفي، لقاء بالشرع من "المؤشرات الإيجابية، وخير دليل على توجه نحو لعب دور فاعل في مستقبل سوريا، من خلال دعم خيارات شعبها وتعزيز التعايش بين مكوناته".واكد ان "مشاركة سوريا في القمة العربية بالعاصمة بغداد يمكن أن تساهم في تعزيز الحوار العربي وإيجاد حلول للأزمات الإقليمية" مبيناً ان "استمرار الحوار والتنسيق بين وسوريا يمثل نموذجا للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة".وتابع، أنه "نأمل من الحكومة العراقية برئاسة دولة رئيس الوزراء محمد ، بناء علاقات مُتنامية، وإيجاد آليات تعاون تصب في المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".