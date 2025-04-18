القيسي: لقاء السوداني بالشرع مرحلة جديدة وحنكة سياسية ندعمها بتحالف العزم

وقال في تغريدة على منصة "اكس"، تابعتها ، إنه "مع الحراك السياسي العالمي، فان لقاء الرئيس بالرئيس الشرع في والذي لم يكن بعيدًا عن الحراك الاقليمي المتصاعد، يسجل سابقة مهمة باتجاه مرحلة جديدة، تكون فيه مصلحة بالمرتبة الأولى في قائمة الأولويات رغم وجود خلافات في وجهات النظر".وأضاف: "حنكة سياسية تحسب للرئيس السوداني نحن في تحالف العزم نؤيدها وندعمها بقوة".