بضمنهم ترامب والشرع.. هل تسري الاحكام القضائية الصادرة بحق رؤساء الدول؟

واكد في تصريح صحفي أن "رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى".وذكر أن "هذه الحصانة ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى".ويشير التميمي إلى أن "هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت موقعة على اتفاقية 1998 الخاصة بهذه المحكمة"، لافتا الى ان "الدولة تكون ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".فيما اكد الباحث العراقي عباس "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية"، مشيرا الى ان " الشعبي من لقاء والشرع وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، حيث جرى تحشيد الجمهور لأسباب كثيرة".وأكد عباس، ان "لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.