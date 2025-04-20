السوداني يهنئ المسيحيين بعيد القيامة: داعمون للتنوع الثمين في وطننا

وقال في منشور له على منصة "اكس"، "خالص التهاني وأزكى التبريكات نتقدم بها إلى أبناء شعبنا من المسيحيين داخل وخارجه بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد. بهذه المناسبة، نجدد التأكيد على اهتمامنا ورعايتنا ودعمنا للتنوع الثمين الذي يحظى به وطننا الحبيب، والذي يمثل مصدراً للقوة والغنى الاجتماعي والثقافي".وأضاف في منشوره، "كل عام وأبناء المكوّن المسيحي الأصيل بألف خير وعافية وأمان وسلام".