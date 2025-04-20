وقال رئيس المجلس أوميد صباح في بيان اطلعت عليه ، إن "اجتماعًا ثلاثيًا عُقد في لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النفط في الإقليم، وعلى رأسها استئناف عملية تصدير نفط ".

وأضاف، ان "الاجتماع تطرق إلى نشاطات شركات تشغيل النفط، كما جرت مناقشات موسعة مع هذه الشركات بشأن الآليات الممكنة لاستئناف التصدير".

وأشار إلى "الاستماع إلى آراء وملاحظات الشركات حول التحديات والمقترحات المطروحة، بما يسهم في تهيئة الأرضية المناسبة لاستئناف التصدير في أقرب وقت".

يذكر أن الخلافات بين وأربيل حول تصدير لا تزال قائمة منذ أشهر.