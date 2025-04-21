العراق يستردُّ ضابطاً سابقاً من السلطات التركية أدين بتهريب أحد الموقوفين

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم استرداد المُدان الهارب (خليل نوري عجيل العزاوي) من السلطات التركيَّة، مُنوّهاً بأنَّه كان يعمل ضابطاً في أحد مراكز الشرطة وأقدم مُتعمّداً على استغلال منصبه".وأشارت إلى أنَّ "عمليَّة الاسترداد تمَّت بعد تنظيم ملفّ استردادٍ بحقِّه، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العامّ"، مُوضحةً أنَّ "المُدان صدرت بحقّه نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحثٍ، وتمَّ تسليمه عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى جمهوريَّـة ".من الجدير بالذكر أنَّ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في رئاسة ، قد اصدرت في وقت سابق قرار حكمٍ يقضي بسجن المُدان لمُدَّة عشر سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٢٧١) من قانون العقوبات".