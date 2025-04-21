العراق والكويت يؤكدان على "التشاور" والدفع نحو شراكة بنّاءة

وذكر بيان للخارجية العراقية، ورد لـ ، أنه "كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار ، وزير الخارجية الشيخ علي اليحيا، وعدد من كبار المسؤولين في ".وأكد حسين، ونظيره الكويتي، وفق البيان، "متانة العلاقات الثنائية بين والكويت، والرغبة في توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".وأكّد الجانبان أيضاً، "أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، والدفع نحو شراكة بنّاءة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".