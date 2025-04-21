رئيس البرلمان العربي: بغداد أجمل مما يظهر في الإعلام المضلل والسلبي

وقال اليماحي في بيان ورد للسومرية نيوز، " تشرفت باللقاء مع رئيس ، بالعاصمة العراقية ، حيث أشدنا بمواقف الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين".

وأضاف أن "الصورة الان في بغداد على أرض تختلف تماماً عمّا تعرضه بعض وسائل الإعلام من صور مضللة وسلبية تناقض حقيقة ما تشهده البلاد من أمن واستقرار وازدهار".

ونقل العربي عن تأكيده أن " القادمة في بغداد ستكون نتائجها مهمة جدا للعالم العربي، خاصة في مواجهة التحديات الراهنة".