السوداني يوجه بعرض مطالب الفلاحين على مجلس الوزراء

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، الأخير "استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس للجمعيات الفلاحية التعاونية وليد حمد الكريطي، ونائب رئيس الاتحاد، رئيس مكرود البديري، حيث استمع الى الملاحظات المتعلقة بعمل الفلاحين، ووقف على طلباتهم، وما يتعلق بالتسهيلات المطلوبة لإنجاح الموسم الزراعي.وأشار رئيس مجلس الوزراء الى حرص الحكومة على تلبية طلبات الفلاحين، وتقديم المساعدة لهم في كل المجالات الممكنة، ووجه بعرض المطالب على مجلس الوزراء من اجل اتخاذ القرارات اللازمة، وبما ينسجم مع توجه الحكومة وبرنامجها، الداعم للقطاع الزراعي وجميع القطاعات التي تنمي الاقتصاد غير النفطي وتعظم الناتج المحلي، وتسهم في الأمن الغذائي، بحسب البيان.