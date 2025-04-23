تزامنا مع "الحرب السياسية" في العراق.. إعلام إيراني "يزيّف" تصريحا للسوداني ضد "الزائرين"

ونقلت عدة وسائل اعلام إيرانية ان قال في تصريحات إن "المسافرين والحجاج الإيرانيين والأفغان والباكستانيين يأتون إلى بشكل عام لأنه مجاني، وان من يسمع اخبار الاعداد الضخمة من الزائرين الأجانب يعتقدون انه سيجلب ملايين الدولارات الى العراق، لكن الحقيقة أن معظمهم من الإيرانيين والأفغان والباكستانيين الذين يأتون كحجاج، وهم يأكلون ويشربون وينامون مجانا ولا يدفعون دولاراً واحداً، وإذا وجدوا أي شيء في ، فإنهم يأخذونه معهم، ويكسبون أيضًا بعض الدخل من بيعه".لكن منصة تدقيق معلومات إيرانية، وصفت هذا التصريح المتداول ووسائل الاعلام الإيرانية التي نشرته انه "لم تقدم الحسابات والصفحات التي نشرت هذا الادعاء مصدرًا لهذه المقابلة، ولم نعثر على مثل هذه المقابلة له من خلال البحث في أرشيف وسائل الإعلام، وأيضا من خلال زيارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".وقالت منصة تدقيق المعلومات انه "لا أساس لهذا الادعاء، وليس من الواضح على أي أساس تم تقديمه".ومن الغريب اقدام وسائل اعلام إيرانية على "تزييف" تصريحات للسوداني بهذا الشكل ومزامنة هذا التزييف مع محاولات هجوم سياسي مماثل في العراق ضد السوداني.