الأعرجي: مستعدون لتقديم كل الدعم لبعثة الناتو في مهامها التدريبية والاستشارية

وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير " ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع للحوار الإستراتيجي بين وبعثة ، بحضور وكيل وزير الخارجية، ومستشار رئيس للسياسات الأمنية، خالد ، ومن جانب ، قائد البعثة في العراق الفريق لوكاس شخويرس، بحضور سفيرة البعثة في العراق، جولييت غوندي والوفد المرافق لهم.وتناول الاجتماع – بحسب البيان - مناقشة التهيئة لعقد الدورة الثانية من الحوار الإستراتيجي المزمع عقده في النصف الثاني من شهر أيار من العام الحالي في ، بالإضافة الى مناقشة التقدم الحاصل لبرنامج المقدم من قبل البعثة لوزارتي الدفاع والداخلية والفرص المستقبلية لتوسيع الدعم الإستراتيجي بشكل أكبر.وأكد خلال الاجتماع، أن على استعداد لتقديم كل الدعم لبعثة الناتو في مهامها التدريبية والاستشارية المقدمة للقوات الأمنية العراقية.من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو، أن البعثة ملتزمة بتقديم الاستشارة ودعم القوات الأمنية العراقية لتطوير قدراتها.