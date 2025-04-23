السيد الحكيم: لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات

وقال السيد ، خلال جلسة في ملتقى سين للحوار، إن " في يدعم القوى المتوسطة وليس القوائم الكبيرة، لذلك الإطار ارتأى الدخول انفرادًا وبعدها يتحالف"، مبينًا، أن "قانون الانتخابات متغير؛ لأننا في ديمقراطية فتية، وتحدثنا داخل ائتلاف الدولة حول قانون الانتخابات في عام 2022 ليكون قانونًا ثابتًا لكل عمليات الانتخابات ويكون واحدًا للبرلمان والمحافظات".وتابع، "نريد قانون انتخابات عادلًا ويعطي لكل كيان وكتلة استحقاقها ونعتقد أن القانون النافذ جيد"، مؤكدًا، أنه "لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات".وأوضح، "لنا مصلحة بمشاركة جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية، إذا لم يشارك طرف سياسي في العملية السياسية يجب احترام رؤيته وعلينا تقديم النصح له، ويسعدنا مشاركة التيار الصدري في الانتخابات"، مبينًا، أن "هناك 300 حزب مرخص حتى الآن في المفوضية وهناك تنوع كبير".