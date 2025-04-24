الأعرجي للسفير الكندي: العراق يتجاوز جميع التحديات بالطرق الدبلوماسية

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " بحث مع السفير ، تعزير العلاقات التأريخية المتميزة بين البلدين وعلى جميع الصعد، كما جرى بحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وأهمية سعي لإحلال السلام ودعم استقرار المنطقة والعالم."وتابع، أن " تعمل ومن خلال الدبلوماسية والسياسة المتوازنة على تقريب وجهات النظر، لتجاوز التحديات وتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم."من جانبه أكد السفير الكندي، أن "بلاده تولي اهتماما خاصا وتعمل على توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وفي جميع المجالات".