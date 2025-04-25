السامرائي يهنئ السوداني بمناسبة تجديد الثقة به أميناً عاماً لتيار الفراتين

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى ، هنأ بمناسبة تجديد الثقة به أميناً عاماً لتيار الفراتين".وعبر السامرائي، بحسب البيان، للسوداني عن "امنياته بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته السياسية".