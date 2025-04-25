عبر منفذ القائم.. شاحنات عراقية محمّلة بالحنطة تصل لمساعدة السوريين

وقال المصدر في حديث لـ ، إن “عدة شاحنات محمّلة بحبوب الحنطة انطلقت من باتجاه ، مرورًا بمنفذ القائم، كمبادرة لدعم السوريين”.وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات شعبية وحكومية لدعم الشعب السوري.