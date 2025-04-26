كشف أولي عن سبب الانفجار العنيف في احد موانئ ايران

وقالت وسائل اعلام إيرانية، ان "الانفجار العنيف ناجم عن انفجار خزان وقود في ميناء الشهيد رجائي لسبب غير معروف، وتم إرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة".وأضافت انه "تم تعليق أنشطة الآن حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة".وكانت شدة الانفجار كبيرة جدا تسببت بهزة في الأرض بحسبما نقلت وسائل اعلام إيرانية، فيما تسببت بتحطم الزجاج في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات.