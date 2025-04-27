الشرع يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد

وذكر البدراني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، أنه "بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ، سلمنا دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور في 17 من الشهر القادم في "، مؤكدا ان "القمة العربية ستناقش التحديات التي تواجه ".وأشار الى أنه "التقى على هامش زيارته إلى دمشق وزير الثقافة السوري وتم تناول تعزيز التعاون الثقافي في كلا البلدين".من جانبه قال وزير الثقافة السوري أن " وسوريا يرتبطان بحضارة عمرها آلاف السنين وإخوة بالتراب الواحد ولن تفرقنا الحدود الاصطناعية، ونحن شعب واحد يشترك بالعديد من الصفات".وأضاف، "منفتحون على التعامل والتعاون والاشتراك مع العراق في مختلف المجالات ونذهب باتجاه الحياة الثقافية التشاركية".