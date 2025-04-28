لعقد عدة اتفاقيات.. السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة روما

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم السفير الإيطالي لدى نيكولو ، حيث جرى التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين".ونقل المكتب تأكيد السوداني على "عزم الحكومة استكمال ما تمّ الاتفاق عليه بينه وبين ورئيسة الوزراء الإيطالية ، خلال زيارتها الرسمية إلى العراق نهاية عام 2022، فضلاً عن سعي العراق المستمر إلى تعميق العلاقات مع الجانب الإيطالي"، مبيناً "أهمية إسهام الشركات الإيطالية في الشاملة التي يشهدها العراق اليوم، وكذلك التهيئة والإعداد لزيارته المرتقبة إلى ".من جانبه، حمل السفير الإيطالي دعوة إلى رئيس لزيارة ، من أجل عقد اتفاقيات ستراتيجية ثنائية في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية، وحلّ المسائل العالقة بين البلدين منذ الثمانينيات، مبيناً أنّ تعاون العراق وإيطاليا أساسي ومحوري لترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب البيان.